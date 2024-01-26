Співачка і бандуристка Марина Круть зізналась, що хотіла піти доброволицею на фронт, щоб захищати Україну від російських окупантів.

Марина Круть висловилася про мобілізацію жінок

За словами артистки, у неї були спроби мобілізуватися, однак багато хто відмовляв її від цієї ідеї.

– Я себе часто питала, що я могла б робити? Просто є одна проблемка. Найпростіше, що може бути для жінки на фронті – це може бути, наприклад, бойовий медик. Я не скажу, що це найпростіше, але це така для мене зрозуміла схема, тому що, щоб бути снайперкою, треба покласти не один рік життя на це. І так само, якщо ти хочеш бути хорошою бойовою медикинею, бажано мати медичну освіту. Тобто треба докласти багато зусиль. Одна з доступних для мене вакансій – це бойова медикиня. Але є один нюанс. Я дуже сильно боюся крові. Я непритомнію, – розповіла Круть.

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Розмірковуючи про це, Марина зрозуміла, що їй треба їхати за кордон, говорити про Україну і збирати там гроші, адже в цьому вона буде більш корисною.

Артистка додала, якби зараз мобілізація жінок була обов’язковою, вона вирушила б на фронт.

– Я не знаю, скільки триватиме ця війна. Можливо, так станеться, що я ще мобілізуюся, – підсумувала Марина.

Фото: Марина Круть