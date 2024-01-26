Артист і військовослужбовець Коля Сєрга висловився про мобілізацію в Україні. Він наголосив, що війську потрібні люди, інакше “вся наша країна перетвориться на Бучу”.

Що Коля Сєрга сказав про мобілізацію

За словами музиканта, для військових важливо, щоб був особовий склад на зміну та щоб цей особовий склад був навчений і вмотивований.

– Вмотивованості тієї, яка була серед добровольців, фактично немає, люди не хочуть іти до війська. А війську потрібні люди. Мотивацією та вихованням надалі займаються і навчальний центр, і підрозділи, до яких безпосередньо потрапляють мобілізовані, – сказав він.

Коля Сєрга наголосив, що людей в лавах ЗСУ не вистачає, тому мобілізація в Україні є необхідною, адже без неї фронт просяде.

Зараз дивляться

– Без неї фронт просяде, і вся наша країна перетвориться на Бучу. Дуже помилково вважати, що ми домовимося про щось і росіяни це спокійно приймуть. Нічого подібного: їхня мета — знищення України як самостійної країни, знищення і підкорення непідкорених. Тож вони будуть вирізати й нищити тих, хто не згоден із їхнім режимом. Слід розуміти, що це було завжди й буде так надалі, бо приводу для зміни російської ментальності немає, – сказав артист.

Нещодавно Коля Сєрга показав фото з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Артист зізнався, що ця зустріч на Запорізькому напрямку його дуже надихнула.