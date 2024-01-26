Певица и бандуристка Марина Круть призналась, что хотела пойти добровольцем на фронт, чтобы защищать Украину от российских оккупантов.

Марина Круть высказалась о мобилизации женщин

По словам артистки, у нее были попытки мобилизоваться, однако многие отговаривали ее от этой идеи.

— Я себя часто спрашивала, что я могла бы делать? Просто есть одна проблемка. Самое простое, что может быть для женщины на фронте — это может быть, например, боевой медик. Я не скажу, что это самое простое, но это такая для меня понятная схема, потому что, чтобы быть снайпером, надо положить не один год жизни на это. И так же, если ты хочешь быть хорошим боевым медиком, желательно иметь медицинское образование. То есть надо приложить много усилий. Но одна из доступных для меня вакансий — это боевой медик. Но есть один нюанс. Я очень сильно боюсь крови. Я теряю сознание, — рассказала Круть.

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Размышляя об этом, Марина поняла, что ей надо ехать за границу, говорить об Украине и собирать там деньги, ведь в этом она будет более полезной.

Артистка добавила, если бы сейчас мобилизация женщин была обязательной, она отправилась бы на фронт.

— Я не знаю, сколько продлится эта война. Возможно, так случится, что я еще мобилизуюсь, — подытожила Марина.

Фото: Марина Круть