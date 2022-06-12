Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе рассказала о поддержке Украины во время войны, волонтерстве и творчестве.

Артистка призналась, что о начале полномасштабной войны узнала дома, в Грузии. Там она сразу приобщилась к волонтерской деятельности.

– То, что произошло и то, что я чувствую, невозможно передать словами. Это ужас, было стыдно, что жива! Это не чувство вины, а сочувствие той боли, которую переживают мамы. Они ведь абсолютно по-другому все переживают. Жизнь изменилась радикально, в первые дни все старались быть максимально полезными, вся Грузия. К этому не подготовишься, никто не знал, как себя вести. Это были слезы, желание просто поддерживать, – сказала Нино.

В начале июня артистка приехала в Украину для того, чтобы продемонстрировать свою поддержку и показать, что любовь и верность – это действие.

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По словам Катамадзе, она всегда понимала, что Россия агрессор, однако в войне виноват не только президент РФ Путин, но и весь российский народ.

– Я Россию называла врагом, и я всегда понимала это. Один человек не делает политику, не строит страну. Государство – это схема. Государство и наша социальная жизнь похожи на нас. Если сердце или печень не работают, то весь жизненный цикл не будет работать. Люди перестали понимать друг друга и начали только паспорта показывать. Весь мир знает, что Россия – агрессор. Годами ходят, разговаривают, да и что? Чтобы построить правильные институты, хотя бы пять поколений должны вырасти в свободной правильной стране! Если они воюют, то проблема у них внутри страны, – сказала певица.

Нино отметила, что Украина воюет за весь мир, а украинцы ежедневно демонстрируют свою смелость и характер.

– Эта страшная война вызов и моей личной жизни. Я точно знаю и могу отвечать за своих друзей, сколько можем и сколько будет сил – мы будем бороться вместе с вами. Украина воюет за весь мир. Все привыкли, что другие отвечают. Народ своей смелостью показал свой характер и что значит быть украинцем. Я верю, что мы победим, на земле вправе жить только светлая сторона – любовь, поддержка друг друга, бережное отношение. У нас получится построить страну, которая станет примером для будущих поколений, — отметила певица.