Українська продюсерка та ексдружина Потапа Ірина Горова зізналася, що в перші дні повномасштабної війни прихистила у своєму підвалі 30 сусідів із дітьми.

Її будинок розташований неподалік від Києва. На щастя, російські окупанти не дійшли до населеного пункту, назву якого Ірина не назвала.

– Вони не дійшли, я живу в будинку з іншого боку Києва, не там, де відбувалися події. Біля мене неподалік Васильків, Жуляни, все пролітало повз мене. Я бачила гвинтокрили, літаки, техніку. Спочатку ми думали, що це ворожа, потім зрозуміли, що це наші. Це було дуже страшно. У мене є великий підвал, там багато сусідів із дітьми ночували. Десь 30 людей було, – розповіла Горова.

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Ірина додала, що вона з родиною перебувала вдома, аж поки не вибухнула нафтобаза у Василькові. Після цього Горова вирішила вивезти за кордон дітей, батьків та подругу з маленькою дитиною.

Наразі діти Горової перебувають в Європі, а вона вже повернулася до свого будинку.

– Поки не вибухнула нафтобаза, ми сиділи нормально, у мене був час допомагати ТРО, багато справ робили. Але коли під носом це вибухнуло, я зрозуміла, що все, треба батьків і дітей вивозити, – сказала вона.