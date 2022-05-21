Украинский продюсер и экс-жена Потапа Ирина Горовая призналась, что в первые дни полномасштабной войны приютила в своем подвале 30 соседей с детьми.

Ее дом расположен недалеко от Киева. К счастью, российские оккупанты не дошли до населенного пункта, название которого Ирина не стала называть.

– Они не дошли, я живу в доме с другой стороны Киева, не там, где происходили события. Возле меня недалеко Васильков, Жуляны, все пролетало мимо. Я видела вертолеты, самолеты, технику. Сначала мы думали, что это вражеские, потом поняли, что это наши. Это было очень страшно. У меня есть большой подвал, там многие соседи с детьми ночевали. Где-то 30 человек было, – рассказала Горовая.

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Ирина добавила, что она с семьей находилась дома, пока не взорвалась нефтебаза в Василькове. После этого Горовая приняла решение вывезти за границу детей, родителей и подругу с маленьким ребенком.

В настоящее время дети Горовой находятся в Европе, а она уже вернулась в свой дом.

– Пока не взорвалась нефтебаза, мы сидели нормально, у меня было время помогать ТРО, много дел делали. Но когда под носом это взорвалось, я поняла, что все, надо родителей и детей вывозить, — сказала она.