Народна артистка України Оля Полякова розповіла про виховання своєї старшої доньки 16-річної Маші. Виконавиця заявила, що не дає їй грошей, а також стежить за нею.

Про це співачка розповіла в YouTube-шоу Взрослые девочки, в якому вона з Машею Єфросініною обговорює актуальні теми. Цього разу розмова між ведучими зайшла за підлітків.

Так, Полякова сказала, що абсолютно не дає Маші кишенькових грошей. Однак вона зазначила, що дівчинка заробляє за допомогою свого Instagram.

– Іноді вона може мені зателефонувати і сказати: Мам, я зовсім вже тут, мені немає на чому їхати, дай на таксі 200-300 грн. І я їй пересилаю, – сказала Оля.

Також вона розповіла, що донька живе окремо від них.

– Влітку я їй дозволила жити самій. Єдине – я контролюю, щоб до десятої вечора вона була вже вдома. У мене є програма, завдяки якій я завжди можу подивитися, де вона зараз. Це не стеження, бо я маю це знати. Я їй так і кажу: От уяви – ти не береш слухавку, а раптом із тобою щось сталося. І вона абсолютно з цим згодна, – зазначила Полякова.

Крім того, артистка сказала, що не збирається купувати своїй дочці машину чи квартиру.

– Я своїм дітям кажу: Як постелишся, так і виспишся. Мені все одно. Якщо хочеш гуляти рік або три між освітою, будь ласка. Але й утримувати тебе я не буду. Машину я тобі не куплю, квартиру не куплю. Нічого цього я не робитиму. Це будуть тільки твої проблеми, – зазначила Оля.

Раніше ми писали, як Оля Полякова ставиться до лайливих слів у піснях доньки. Артистка зізналася, що не схвалює лайку, але всіляко підтримує свою дитину.