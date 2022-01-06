Українська співачка Jerry Heil ледь не постраждала від невідомого фаната з Росії.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка розповіла, що півтора року у соціальних мережах їй писав шанувальник. Всі його повідомлення були з сексуальним підтекстом. Jerry Heil неодноразово блокувала акаунти фаната, а його СМС одразу видаляла.

Коли чоловік дізнався, що Jerry Heil організовує фан-зустріч у Львові, вирішив приїхати, щоб побачити співачку.

– Я всі його повідомлення видаляла, бо мені було бридко від того, що я читаю. Я, звісно, його блокувала, але людина створювала нові акаунти. І в один із моїх днів перебування у Львові, я сказала, що роблю фан-зустріч. Потім він почав писати, що їде у Львів. Повідомлення “Хочу позбутися з тобою цноти” перебивалися фотографіями з транспорту, щоб я не сумнівалася, що він в дорозі, – розповіла Jerry Heil.

Jerry Heil дуже налякали дії фаната, тому вона викликала поліцію. Правоохоронці повідомили, що згідно із законодавством України цій людині загрожує штраф у розмірі 51 грн або адміністративний арешт до 15 діб.

– Поліція не побачила, що в листуванні ця людина писала, що він двічі намагався обманом влетіти в Україну. А на третій раз він з Іркутська приїхав на автобусі, бо домовився з прикордонником, – додала співачка.

Виконавиця зізналася, що така ситуація трапляється з нею не вперше. Ще в школі їй писав хлопець, постійно висловлюючи свої сексуальні бажання.

Щоб почуватися у безпеці, співачка тепер має охорону. Jerry Heil звернути увагу на те, що багато дівчат в інтернеті почуваються незахищеними.