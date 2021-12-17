Українська співачка Jerry Heil презентувала новий різдвяний альбом, в якому переспівала хіт гурту ТІК.

Популярний трек 2010-х – Олені гурту ТІК, вона заспівала із фронтменом колективу Віктором Бронюком.

– Для мене та моєї сім’ї – це культовий трек! Він напряму асоціюється з Новим роком, зі светрами з оленями, – зазначила Jerry.

Вона хвилювалася щодо того, чи сподобається ця ідея Бронюку. Проте він легко погодився на цю авантюру.

– Ми напередодні різдвяних свят завжди чекаємо на дива – і вони обов’язково трапляються, якщо в них вірити. Так вийшло і з пісенькою Олені, яка магічним чином зазвучала по-новому і принесе вашій оселі радість та щастя у 2022-му році, – заявив Віктор Бронюк.

Крім того, в альбомі є ще одна колаборація. Одразу дві пісні Jerry Heil записала разом з Анною Трінчер. Одна з них Екс у гівевей, де є семпл на хіт Ірини Білик Мне не жаль тебя.

Крім цього, у релізі слухачі зможуть почути зворушливу історію про дідуся Jerry, а також — ексклюзивні ремікси на її попередні пісні.