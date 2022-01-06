Украинская певица Jerry Heil чуть не пострадала от неизвестного фаната из России.

В сториз на личной странице в Instagram звезда рассказала, что полтора года в социальных сетях ей писал поклонник. Все его сообщения были с сексуальным подтекстом. Jerry Heil неоднократно блокировала аккаунты фаната, а его СМС сразу удаляла.

Когда мужчина узнал, что Jerry Heil организовывает фан-встречу во Львове, решил приехать, чтобы увидеть певицу.

— Я все его сообщения удаляла, потому что мне было противно от того, что я читаю. Я, конечно, его блокировала, но человек создавал новые аккаунты. И в один из моих дней пребывания во Львове я сказала, что делаю фан-встречу. Потом начал писать, что едет во Львов. Сообщения вроде: “Хочу лишится с тобой девственности” перебивались фотографиями с транспорта, чтобы я не сомневалась, что он в пути, — рассказала Jerry Heil.

Jerry Heil очень испугали действия фаната, поэтому она вызвала полицию. Правоохранители сообщили, что согласно законодательству Украины этому человеку грозит штраф в размере 51 грн или административный арест до 15 суток.

— Полиция не увидела, что в переписке этот человек писал, что он дважды пытался обманом влететь в Украину. А в третий раз он из Иркутска приехал на автобусе, поскольку договорился с пограничником, – добавила певица.

Исполнительница призналась, что такая ситуация случается с ней не в первый раз. Еще в школе ей писал парень, постоянно выражая свои сексуальные желания.

Чтобы чувствовать себя в безопасности, у певицы теперь есть охрана. Jerry Heil хочет обратить внимание на то, что многие девушки в интернете чувствуют себя незащищенными.