Букінгемський палац оприлюднив офіційну емблему коронації Чарльза III, яку буде розміщено на вуличних вечірках, у соціальних мережах і на сувенірах.

Емблему створив сер Джоні Айв, який відповідав за зовнішній вигляд ґаджетів Apple, зокрема iPhone.

За словами Айва, квітковий дизайн підкреслює “весняний оптимізм” і відображає любов короля до природи.

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— Дизайн був натхненний любов’ю короля Чарльза до планети, природи та його глибокою турботою про навколишнє середовище, — сказав Айв.

Дизайн логотипу поєднав троянду (Англія), будяк (Шотландія), нарцис (Уельс) і трилисник (Північна Ірландія) – емблеми з усього Сполученого Королівства. Ці квіти стануть елементами корони, яку покладуть на голову короля 6 травня цього року у Вестмінстерському абатстві.

The new Coronation emblem has been unveiled! The emblem will feature throughout the historic events in May, including street parties, community gatherings and on official merchandise. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4 — The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2023

Герб виконаний у кольорах прапора Великої Британії: корона синього кольору на білому фоні, обрамлена малюнками чотирьох рослин червоного кольору.

Коронація Чарльза III включатиме каретну ходу та традиційний виступ на балконі Букінгемського палацу, хоча досі не відомо, хто буде присутнім. Наразі немає підтвердження, чи будуть там герцог та герцогиня Сассекські.