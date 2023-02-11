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Букінгемський палац презентував емблему коронації Чарльза III

11 Лютого 2023, 14:43
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
король Чарльз III
Джерело: Getty Images

Букінгемський палац оприлюднив офіційну емблему коронації Чарльза III, яку буде розміщено на вуличних вечірках, у соціальних мережах і на сувенірах.

Емблему створив сер Джоні Айв, який відповідав за зовнішній вигляд ґаджетів Apple, зокрема iPhone.

За словами Айва, квітковий дизайн підкреслює “весняний оптимізм” і відображає любов короля до природи.

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— Дизайн був натхненний любов’ю короля Чарльза до планети, природи та його глибокою турботою про навколишнє середовище, — сказав Айв.

Дизайн логотипу поєднав троянду (Англія), будяк (Шотландія), нарцис (Уельс) і трилисник (Північна Ірландія) – емблеми з усього Сполученого Королівства. Ці квіти стануть елементами корони, яку покладуть на голову короля 6 травня цього року у Вестмінстерському абатстві.

Герб виконаний у кольорах прапора Великої Британії: корона синього кольору на білому фоні, обрамлена малюнками чотирьох рослин червоного кольору.

Коронація Чарльза III включатиме каретну ходу та традиційний виступ на балконі Букінгемського палацу, хоча досі не відомо, хто буде присутнім. Наразі немає підтвердження, чи будуть там герцог та герцогиня Сассекські.

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Джерело
BBC
Теги
Велика Британія Чарльз ІІІ
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