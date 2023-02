Букінгемський палац оприлюднив офіційну емблему коронації Чарльза III, яку буде розміщено на вуличних вечірках, у соціальних мережах і на сувенірах.

Емблему створив сер Джоні Айв, який відповідав за зовнішній вигляд ґаджетів Apple, зокрема iPhone.

За словами Айва, квітковий дизайн підкреслює “весняний оптимізм” і відображає любов короля до природи.

Дизайн логотипу поєднав троянду (Англія), будяк (Шотландія), нарцис (Уельс) і трилисник (Північна Ірландія) – емблеми з усього Сполученого Королівства. Ці квіти стануть елементами корони, яку покладуть на голову короля 6 травня цього року у Вестмінстерському абатстві.

The new Coronation emblem has been unveiled!

The emblem will feature throughout the historic events in May, including street parties, community gatherings and on official merchandise. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2023