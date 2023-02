Букингемский дворец представил эмблему коронации короля Чарльза III

Букингемский дворец обнародовал официальную эмблему коронации короля Чарльза III, которая будет размещена на уличных вечеринках, в социальных сетях и сувенирах.

Эмблему создал сэр Джонни Айв, отвечавший за внешний вид гаджетов Apple, в частности iPhone.

По словам Айва, цветочный дизайн подчеркивает “весенний оптимизм” и отражает любовь короля к природе.

Дизайн логотипа объединил розу (Англия), чертополох (Шотландия), нарцисс (Уэльс) и трилистник (Северная Ирландия) – эмблемы со всего Соединенного Королевства. Эти цветы станут элементами короны, которую возложат на голову короля 6 мая этого года в Вестминстерском аббатстве.

The new Coronation emblem has been unveiled!

The emblem will feature throughout the historic events in May, including street parties, community gatherings and on official merchandise. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2023