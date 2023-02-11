Букингемский дворец представил эмблему коронации короля Чарльза III

Букингемский дворец обнародовал официальную эмблему коронации короля Чарльза III, которая будет размещена на уличных вечеринках, в социальных сетях и сувенирах.

Эмблему создал сэр Джонни Айв, отвечавший за внешний вид гаджетов Apple, в частности iPhone.

По словам Айва, цветочный дизайн подчеркивает “весенний оптимизм” и отражает любовь короля к природе.

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— Дизайн был вдохновлен любовью короля Чарльза к планете, природе и его глубокой заботе об окружающей среде, — сказал Айв.

Дизайн логотипа объединил розу (Англия), чертополох (Шотландия), нарцисс (Уэльс) и трилистник (Северная Ирландия) – эмблемы со всего Соединенного Королевства. Эти цветы станут элементами короны, которую возложат на голову короля 6 мая этого года в Вестминстерском аббатстве.

The new Coronation emblem has been unveiled! The emblem will feature throughout the historic events in May, including street parties, community gatherings and on official merchandise. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4 — The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2023

Герб выполнен в цветах флага Великобритании: корона синего цвета на белом фоне, обрамленная рисунками четырех растений красного цвета.

Коронация Чарльза III будет включать каретный ход и традиционное выступление на балконе Букингемского дворца, хотя до сих пор неизвестно, кто будет присутствовать. Пока нет подтверждения, будут ли там герцог и герцогиня Сассекские.