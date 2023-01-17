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Чекає на вибачення від сім’ї: принца Гаррі запросили на коронацію Чарльза III, але він не поспішає їхати

17 Січня 2023, 12:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Принц Гарри
Джерело: Getty Images

Принца Гаррі все ж таки запрошено на церемонію коронації Чарльза III. Проте не факт, що син короля буде присутній на урочистій події.

Церемонія запланована на 6 травня 2023 року і відбудеться у Вестмінстерському абатстві. У цей день Каміла стане королевою-консортом.

Однак після скандальних мемуарів Гаррі, де під роздачу потрапила вся королівська родина, присутність молодшого сина короля залишається під сумнівом. Щодо запрошення, то до списку гостей потрапила і Меган Маркл.

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Друг королівської родини Х’юго Вікерс запевняє, що принц не погодиться на участь.

– Гаррі ясно дав зрозуміти, що він має певні умови, перш ніж прийме будь-яке запрошення. Завжди можна примиритись, якщо обидві сторони захочуть це зробити, але Гаррі точно не зробить перший крок, – заявив інсайдер.

Щодо герцога, то його візит може відвернути увагу публіки від самої церемонії. У мемуарах Гаррі зажадав вибачень від членів своєї сім’ї – за його словами, його близькі спілкувалися з ним, як із параноїком.

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У своїх мемуарах Гаррі також розповів про стосунки зі своїм старшим братом Вільямом. У них якось була бійка, у якій молодший принц отримав порізи спини.

Джерело
PageSix
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Принц Гаррі Чарльз ІІІ
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