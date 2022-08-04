Український шоумен, волонтер та політик Сергій Притула розповів про новий проєкт Nest, який допоможе українцям, які втратили житло під час війни.

– Наш фонд займається не лише мілітарним напрямком. Люди, які постраждали від війни – у фокусі нашої уваги. Багато хто з них залишився без житла – вони можуть стати або ВПО, або біженцями. Ми вирішили, що було б правильно привозити модульні будинки не землі тих, хто постраждав від війни. Це дозволить їм залишатися на колишніх роботах, – заявив Притула.

Шоумен заявив, що назва Nest передбачає, що фінанси залучатимуться за кордоном.

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– Українці дуже багато донатять на армію, але мені хотілося б донести нашим країнам-партнерам те, що модульний будинок коштує в рази менше, ніж утримання українського біженця. З якого боку не підійди – донатити західним партнерам буде правильно. Один модуль коштує $5 тис. Для середньостатистичної невеликої сім’ї – кухня, спальня, санвузол обійдеться в $15 тис. Сюди входить не лише виробництво, а й начинка – техніка, меблі, сантехніка, тощо, – додав Сергій.

Щодо кількості спорудження таких будинків, у Притули немає конкретної мети – скільки пожертвують грошей, стільки й збудують будинків.

Наприкінці липня Сергій Притула розповів про подальшу долю Bayraktar, яку відправлять на фронт. Шоумен також поділився, куди підуть кошти на апарати.