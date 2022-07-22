Ведучий та волонтер Сергій Притула розповів про подальшу долю трьох Bayraktar, коли вони вирушать на фронт і куди підуть кошти, зібрані на них.

За словами Притули, вони мають прибути в Україну в другій половині серпня, якщо не буде форс-мажорів з логістикою. Подальша доля їхнього використання – виключно рішення міністерства оборони.

– Не знаю, за ким саме будуть закріплені ці борти, ми хотіли б, щоб вони попрацювали в системі військово-морських сил України, але там уже як вище командування вирішить. У нас є усна домовленість з міністром оборони про те, що коли ворожі сили будуть відпрацьовані одним із цих бортів, то Міноборони та їхні ресурси зазначатимуть, що працював саме Народний Байрактар, – розповів Сергій.

Розповідає, що ставили собі за мету зібрати гроші та купити три Bayraktar, але турецька компанія Baykar вирішила подарувати безпілотники Україні. Таким чином, є понад 600 млн грн. Каже, куди підуть гроші, поки що сказати не може, проте процес триває.

Зараз дивляться

– Воно має пройти деякі етапи… Ті закупівлі, які ми хочемо зробити, це не зайти в гастроном. Це унікальні речі, ми визначилися, що це має бути. Перебрали безліч варіантів… Важливо було, щоб це придбання відповідало очікуванням людей, які переказували гроші. Ми перебирали різні варіанти для того, щоб обрати той, який принесе смерть ворогам у великих масштабах, – наголосив волонтер.

Сподівається, що за 2-3 тижні вже зможе розповісти людям, що вони запланували придбати за ці гроші.