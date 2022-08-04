Украинский шоумен, волонтер и политик Сергей Притула рассказал о новом проекте Nest, который поможет украинцам, потерявшим жилье во время войны.

— Наш фонд занимается не только милитарным направлением. Люди, которые пострадали от войны — в фокусе нашего внимания. Многие из них остались без жилья — они могут стать либо ВПЛ, либо беженцами. Мы решили, что было бы правильно привозить модульные дома на земли тех, кто пострадал от войны. Это позволит им оставаться на прежних работах, — заявил Притула.

Шоумен заявил, что название Nest подразумевает, что финансы будут привлекаться за рубежом.

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— Украинцы очень много донатят на армию, но мне бы хотелось донести нашим странам-партнерам то, что модульный дом стоит в разы меньше, чем содержание украинского беженца. С какой стороны не подойди — донатить западным партнерам будет правильно. Один модуль стоит $5 тыс. Для среднестатистической небольшой семьи — кухня, спальня, санузел обойдется в $15 тыс. Сюда входит не только производство, но и начинка — техника, мебель, сантехника, и так далее, — добавил Сергей.

По поводу количества постройки таких домов, у Притулы нет конкретной цели — сколько пожертвуют денег, столько и построят домов.

В конце июля Сергей Притула рассказал о дальнейшей судьбе Bayraktar, которые отправят на фронт. Шоумен также поделился, куда пойдут средства, собранные на аппараты.