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Будинок Мераї Кері за $5,6 млн обчистили, поки вона ніжилась під сонцем в Італії

15 Серпня 2022, 14:27
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Мерая Кері
Джерело: Depositphotos

Особняк Мераї Кері в Атланті вартістю $5,6 млн пограбували, поки співачка відпочивала в Італії та Гемптонсі.

За попередньою інформацією, до будинку з дев’ятьма спальнями та 13 ванними кімнатами проникли 27 липня.

Список викраденого та суму матеріальних збитків правоохоронці поки не розкривають – зараз триває розслідування. Офіцери встановлюють особистості та місцезнаходження підозрюваних.

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Тим часом Мерая Кері провела відпустку з бойфрендом Браяном Танакою та її близнюками Монро та Марокканом. Фотографії з подорожі Кері публікувала в Instagram – можливо, це і дало злодіям сигнал про те, що будинок зірки в цей час порожній.

– Роблю знімок до того, як вологість зіпсує моє волосся тут, на Капрі.

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Джерело
PageSix
Теги
Мерая Кері Пограбування
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