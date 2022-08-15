Особняк Мераї Кері в Атланті вартістю $5,6 млн пограбували, поки співачка відпочивала в Італії та Гемптонсі.

За попередньою інформацією, до будинку з дев’ятьма спальнями та 13 ванними кімнатами проникли 27 липня.

Список викраденого та суму матеріальних збитків правоохоронці поки не розкривають – зараз триває розслідування. Офіцери встановлюють особистості та місцезнаходження підозрюваних.

Зараз дивляться

Тим часом Мерая Кері провела відпустку з бойфрендом Браяном Танакою та її близнюками Монро та Марокканом. Фотографії з подорожі Кері публікувала в Instagram – можливо, це і дало злодіям сигнал про те, що будинок зірки в цей час порожній.

– Роблю знімок до того, як вологість зіпсує моє волосся тут, на Капрі.