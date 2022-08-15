Особняк Мэрайи Кэри в Атланте стоимостью $5,6 млн ограбили, пока певица отдыхала в Италии и Хэмптонсе.

По предварительной информации, в дом с девятью спальнями и 13 ванными комнатами проникли 27 июля.

Список похищенного и сумму материального ущерба правоохранители пока не раскрывают — сейчас продолжается расследование. Офицеры устанавливают личности и местонахождение подозреваемых.

Сейчас смотрят

Тем временем Мэрайя Кэри провела отпуск с бойфрендом Брайаном Танакой и ее близнецами Монро и Марокканом. Фотографии с путешествия Кэри публиковала в Instagram — возможно, это и дало ворам сигнал о том, что дом звезды в это время пустует.