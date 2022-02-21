Украинский хореограф-постановщик и судья Танцы.World of dance на СТБ Евгений Кот в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал, чего ожидает от шоу и насколько будет придирчивым к участникам.

Также хореограф поделился своими творческими планами и рассказал, как он поддерживал свою жену Наталью Татаринцеву, ставшую ведущей шоу Танцы.World of dance.

Евгений Кот – топовый хореограф-постановщик, танцевальный талант которого когда-то открыл СТБ в проекте Танцуют все! Он солист и креативный продюсер первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей (Барон Мюнхгаузен, Вартові мрій), а также постановщик самых рейтинговых телепроектов в стране.

Это уже второй проект, в котором Евгений входит в состав жюри. Ранее он занимал судейское кресло в шоу СТБ Україна має талант.

— Танцы вернулись на украинское телевидение, в эфир СТБ. Что для вас лично означает их возвращение?

— Мы покажем максимально большое разнообразие хореографии: соло или дуэты, взрослые или дети, команды. Уверен, что этот проект даст мощный толчок для индустрии танца в Украине, для ее еще большего развития.

— Сейчас в роли судьи чувствуете себя увереннее, чем на Україна має талант? Или до сих пор сложно говорить Да/Нет?

— В этом проекте оценивание происходит по-другому, поскольку у нас есть конкретная система. Сначала после выступления участника мы высказываем свои впечатления о его танце, определенные замечания или пожелания. А потом оцениваем по пяти критериям: выступление, презентация, хореография, креативность и техника.

— За каждый критерий – максимум 20 баллов. Максимально участник может получить от каждого судьи по 100 баллов. Но считается средний балл – чтобы участник прошел в следующий отборочный этап, он должен набрать не менее 80 баллов.

— Какой вы судья? Опишите себя тремя словами.

— Я профессиональный судья – 100%. Я судья, который будет волноваться за участников и вообще их очень понимает, поскольку сам проходил все этапы участия в подобных шоу и одерживал победу. У меня разный опыт и как участника, и как хореографа-постановщика, и уже судьи.

— Я требователен, поскольку знаю, сколько нужно работать, тренироваться, чтобы одержать победу или получить новый опыт.

— Чего вы ожидаете от шоу и насколько придирчивым будете к участникам?

— Буду придирчивым. Я был там и знаю, как много нужно для этого работать, и хочу, чтобы участники выкладывались на максимум. Просто разрывали себя, сцену, зрителей. Чтобы это было невероятно круто – не просто пришли потанцевать, а с первого выступления делали заявку на победу.

Мне важно, чтобы каждый хотел победить и показать свой самый лучший танцевальный уровень не потом, а именно в этот момент.

— Что самое главное для танцовщика?

— Все имеет вес и работает в симбиозе. Техника, физическая подготовка, музыкальность, эмоциональность и умение прочувствовать и передать настроение танца.

— Я всегда говорю танцовщикам, стеснительность вам мешает. Она сковывает. Используйте танец как возможность раскрыть себя.

— Чем вы готовы удивлять поклонников дальше? Есть ли какие-то творческие планы?

— Я бы хотел снять в Украине крутой мюзикл с участием разных звезд и себя. У меня уже есть разные идеи. Хотел бы быть режиссером, руководителем этого проекта, но знаю, что “на двух стульях не усидишь”. Поэтому знаю и людей, которых хотел бы видеть в команде – режиссеров, хореографов.

— Ваша жена впервые стала ведущей, поддерживали ли вы ее?

— Да, я ее поддерживал. У нее классно выходит. Однажды я увидел ее в работе, но не давал никаких советов, поскольку знаю, что людей, которые постараются что-то посоветовать, будет много. Я только хотел поддержать ее и все. Уверен, это именно ее шоу.

— Она прошла через все, через что проходят участники, и знает их эмоции, переживания. Поэтому я уверен, подберет правильные слова для поддержки, чтобы расслабить их.

Премьера шоу Танцы. World of dance состоится уже 26 марта в 19.00 на СТБ!