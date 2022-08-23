Російський гуморист Максим Галкін вийшов на сцену в синьо-жовтому костюмі.

Артист давав концерт у Варшаві. Перед глядачами він постав у синьому піджаку та жовтих штанах. Таким чином Галкін вкотре продемонстрував солідарність із нашою країною, а також із польським народом, який підтримує українців у цей тяжкий час.

– Дякую моїм глядачам у Варшаві! Отримав від вас заряд неймовірної енергії, – написав гуморист.

На закінчення концерту сцена була підсвічена синьо-жовтими софітами.

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Користувачі мережі подякували Максиму за концерт та підтримку України.

Тонко! Талановито! Дякуємо за вечір та за підтримку України!

Сотні тисяч людей, які говорять тією ж мовою, що й Максим Галкін, аплодують не лише його видатному таланту, а й його справжнім людським якостям.

Це було фантастично! Сміх до сліз, сміх крізь сльози. Сміх, незважаючи на сльози! Дякую.

Поляки взагалі круті! І справжні друзі України!

Дякую за порядність, сміливість та мужність, – пишуть у коментарях Галкіну.

Варто зазначити, що російський гуморист з перших днів повномасштабної війни активно підтримує Україну та критикує владу РФ. Разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми вони одразу виїхали з Росії.

Зараз у Галкіна концерти по всьому світу.