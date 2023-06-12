Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Будем жить все вместе! Экс-жена Остапчука о визите его новой избранницы в ее дом

12 июня 2023, 09:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Христина Горняк

Экс-супруга телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк отреагировала на визит в их дом новой избранницы шоумена.

Так, в Instagram Екатерины Полтавской появились кадры недостроенного дома. Она рассказала, что время стелить газон, а также намекнула на перепланировку дома.

Поплавская побывала в доме Остапчука и Горняк

— Эту стенку надо снести. Зачем детям отдельная ванна — у родителей должна быть большая. Пусть на первый этаж ходят, — говорит Екатерина.

Похоже, девушку не смущает тот факт, что этот дом шоумен начал строить с экс-супругой. Именно они должны были в нем жить вместе. Кроме того, Кристина все еще является совладелицей недвижимости.

— Интересно узнавать из СМИ, что дом, который мы строили в браке, и все еще не решили вопросы по нему, уже перестраивают и планируют там жить. Ну ок, будем жить все вместе, ведь имущество, приобретенное нами в законном браке, является нашим общим имуществом бывших супругов. 50% на 50%, — возмутилась Горняк.

Добавляет, не стоит повторять ее ошибок, а потому рекомендует всем заключать брачные договора.

Горняк про Остапчука

Недостроенная недвижимость экс-супругов находится в Золоче Прованс под Киевом.

Читайте также:
Кристина ГорнякМне страшно за себя: экс-супруге Владимира Остапчука хотят удалить почку

Теги
Владимир Остапчук
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь