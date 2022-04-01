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Буде найкращим подарунком: Монатик розповів про благодійний концерт на свій день народження

1 Квітня 2022, 14:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Монатик

Український артист Дмитро Монатик святкує сьогодні свій день народження – 1 квітня танцюристу та співакові виповнилося 36 років. На честь цієї важливої події він звернувся до фанатів у Instagram, розповів про свої думки та закликав підписників пожертвувати гроші лікарні Охматдит.

Так, на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну публікація артиста в соцмережі виглядає незвичайно – Монатик заявив, що для нього та мільйонів інших українців все ще триває 24 лютого.

– Життя розділилося на до та під час війни… щиро сподіваюся, що скоро можна буде сказати після війни. Вірю у нашу перемогу та мир в Україні, – заявив танцюрист.

Дмитро також розповів про сьогоднішній благодійний концерт Привіт, мі з України у Варшаві, на якому збиратимуться кошти для майбутнього покоління нашої країни.

– Дякую всім Вам за привітання та найпрекраснішим подарунком буде Ваша допомога нашим дітям. Це наше світле майбутнє, в яке я дуже вірю. Буду вдячний, якщо у вигляді привітань ви підтримаєте найбільшу центральну дитячу лікарню Охматдит, – заявив співак.

На день народження заведено також загадувати бажання – Монатик побажав миру Україні та покарання для всіх тих, хто затіяв цю війну.

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Теги
Війна в Україні , Дмитро Монатик , Охматдит
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