Украинский артист Дмитрий Монатик праздует сегодня свой день рождения — 1 апреля танцору и певцу исполнилось 36 лет. В честь этой важного события он обратился к фанатам в Instagram, рассказал о своих мыслях и призвал подписчиков пожертвовать деньги больнице Охматдет.

Так, на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину, пост артиста в соцсети выглядит необычно — Монатик заявил, что для него и миллионов других украинцев все еще продолжается 24 февраля.

— Жизнь разделилась на до и во время войны… искренне надеюсь, что скоро можно будет сказать после войны. Верю в нашу победу и мир в Украине, — заявил танцор.

Дмитрий также рассказал о сегодняшнем благотворительном концерте Привіт, ми з України в Варшаве, на котором будут собираться средства для будущего поколения нашей страны.

— Благодарю всех Вас за поздравления и самым прекрасным подарком будет Ваша помощь нашим детям. Это наше светлое будущее, в которое я очень верю. Буду благодарен, если в виде поздравлений вы поддержите самую большую центральную детскую больницу Охматдет, — заявил певец.

На день рождение принято также загадывать желание — Монатик пожелал мира Украине и наказания для всех тех, кто затеял эту войну.