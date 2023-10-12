Святослав Вакарчук анонсував нові альбоми гурту Океан Ельзи до 30-річчя колективу. Про це музикант розповів в Instagram, зазначивши, що 12 жовтня гурту виповнилося 29 років.

Так, Святослав показав нещодавні знімки, де музиканти творять у студії. Зі знімків зрозуміло, що процес захопливий, та й самі артисти почуваються як удома серед музичних інструментів.

– Коли випадає вільна хвилина між поїздками на фронт і благодійними концертами, завжди займаємося музикою. Наступного року буде новий альбом, а може, й два. Зрештою, пора вже, – зізнався Вакарчук.

Лідер колективу зазначив, що Океану Ельзи вже 29 років, тож на ювілей треба прийти не з порожніми руками.

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Фанати привітали музикантів і зазначили, що чекають на нові пісні та збірки:

Дякую за кожен рік творчості, натхнення і через це – зміну мого життя.

Найкращий український гурт усіх часів! Моє захоплення вами з дитинства і донині!

Зі святом вас! З нетерпінням чекаємо на нові пісні.

З нетерпінням чекаємо на новий альбом.

Нещодавно Вакарчук заспівав для студентів в укритті в Харкові. Музикант також згадав, що на початку року у виші вирішили надати йому звання Почесного доктора.