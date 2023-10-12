Святослав Вакарчук анонсировал новые альбомы группы Океан Эльзы к 30-летию коллектива. Об этом музыкант рассказал в Instagram, отметив, что 12 октября группе наступило 29 лет.

Так, Святослав показал недавние снимки, где музыканты творят в студии. По снимкам видно, что процесс выглядит увлекательно, да и сами артисты чувствует себя как дома среди музыкальных инструментов.

— Когда выпадает свободная минута между поездками на фронт и благотворительными концертами, всегда занимаемся музыкой. В следующем году будет новый альбом, а может, и два. В конце концов, пора уже, — признался Вакарчук.

Лидер коллектива отметил, что Океану Эльзы уже 29 лет, и на юбилей нужно прийти не с пустыми руками.

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Фанаты поздравили музыкантов и отметили, что ждут новых песен и сборников:

Спасибо за каждый год творчества, вдохновения и через это — изменение моей жизни.

Лучшая украинская группа всех времен! Мое восхищение вами с детства и по сей день!

С праздником вас! С нетерпением ждем новые песни.

С нетерпением ждем новый альбом.

Недавно Вакарчук спел для студентов в укрытии в Харькове. Музыкант также вспомнил, что в начале года в вузе решили присвоить ему звание Почетного доктора.