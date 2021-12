Відомий співак Брюс Спрінгстін продав записи та права на публікацію всієї своєї музики за $500 млн. Компанія Sony викупила всю творчість американської знаменитості.

Брюс продав права на 20 своїх студійних альбомів, зокрема такі легендарні твори – Born To Run, The River та Born In The USA. Він був лідером гурту The E Street Band, а його пісні прославилися завдяки поетичним текстам, присвяченим батьківщині.

Творчість Спрінгстіна визнали у всьому світі – він 20-кратний володар премії Греммі, володар Оскара, двох Золотих Глобусів, а також переможець у спеціальній премії Тоні. Його також тричі номінували на Еммі. Вже у 1999 році він потрапив до зали слави рок-н-ролу.

Його найбільшим хітом був альбом 1985 Born In The USA, який був проданий тиражем 15 млн копій у США і 30 млн по всьому світу.

Відомо, що до цього компанія Sony купила права на творчість Боба Ділана, Blondie та Девіда Боуі. За останні кілька місяців корпорація витратила понад $1,4 млрд на угоди з музикантами.

Нагадаємо, що в Україні почалися зміни щодо авторських прав. Народні депутати 15 грудня ухвалили у другому читанні законопроект, покликаний дати можливість українським виконавцям отримувати роялті.