Рада взялась за авторські права: що відомо про новий законопроект про роялті

Народні депутати 15 грудня ухвалили у другому читанні законопроект про авторські права, який покликаний дати можливість українським виконавцям отримувати роялті.

Йдеться про законопроект №5572.

– Метою документа є розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного оповіщення музичних недраматичних творів, уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських артистів та світової авторської спільноти, – повідомила прес-служба Ради.

Загалом в Україні працювали кілька приватних організацій, які займалися роялті. Так звані організації колективного управління.

Організації колективного управління — це посередник між користувачами та авторами. Ці організації мають зібрати винагороду за використання авторських та суміжних прав у різних сферах, розподілити її та віддати українським та іноземним авторам і правовласникам (музикантам, композиторам, художникам).

Нині їм скасовують акредитацію, тому далі вони не матимуть змоги займатися цим.

Українські митці давно виступають за реформування законодавства у сфері роялті.

Наприклад раніше ці організації мали змогу демпінгувати, щоб зібрати більшу клієнтську базу, в результаті чого автори отримували копійки.

Нині вітчизняні лейбли та продюсерські центри зможуть працювати з однією організації колективного управління.

Законопроект підтримали Юрій Рибчинський, Потап, Onuka, Аліна Гросу, Валерій Харчишин, Олег Михайлюта, Катерина Павленко, KAZKA, Lama та інші.

Проте у нього є і ті, хто не підтримують ініціативу, зокрема Руслана.