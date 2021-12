Известный певец Брюс Спрингстин продал записи и права на публикацию всей своей музыки за $500 млн. Компания Sony выкупила все творчество американской знаменитости.

Брюс продал права на 20 своих студийных альбомов, включая такие легендарные произведения — Born To Run, The River и Born In The USA. Он был лидером группы The E Street Band, а его песни прославились благодаря поэтичным текстам, посвященным родине.

Творчество Спрингстина признали во всем мире — он 20-кратный обладатель премии Грэмми, обладатель Оскара, двух Золотых Глобусов, а также победитель в специальной премии Тони. Его также трижды номинировали на Эмми. Уже в 1999 году он попал в зал славы рок-н-ролла.

Его самым большим хитом был альбом 1985 года Born In The USA, который был продан тиражом 15 млн копий в США и 30 млн по всему миру.

Известно, что до этого компания Sony купила права на творчество Боба Дилана, Blondie и Дэвида Боуи. За последние несколько месяцев корпорация потратила более $1,4 млрд на сделки с музыкантами.

Напомним, что в Украине начались изменения по поводу авторских прав. Народные депутаты 15 декабря приняли во втором чтении законопроект, призванный дать возможность украинским исполнителям получать роялти.