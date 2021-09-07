5 сентября завершился Ukrainian fashion week, на котором украинские дизайнеры представили свои коллекции и показали модные тенденции 2021.

Эксклюзивно для Фактов ICTV стилист Анна Ткаченко прокомментировала главные тренды украинской недели моды.

Анна отметила, что в этом году украинские дизайнеры предлагают разбавить свой гардероб яркими красками: неон, фуксия, сочный оранжевый, насыщенный синий, красный, фиолетовый, глубокий зеленый.

Вместе с такой пестротой на подиуме было много пастельных оттенков, особенно светло-серого, нежно-бежевого, холодного голубого, фисташкового и светло-оливкового.

Если говорить о носибельности, то, конечно, выйти полностью в белом, особенно в непредсказуемый осенний сезон, рискнет не каждый.

Однако белые ботинки, ботильоны или белый жакет/пальто/укороченная шуба из эко-меха будут выглядеть достаточно эффектно.

А ярких элементов и летних красок можно добавить с помощью одного предмета гардероба (синий жакет или зеленые брюки) или аксессуаров (сумочка, платок, украшения).

Тренд этого сезона — разноцветная верхняя одежда, поэтому если вы любите быть в центре внимания, это идеальный вариант.

Ukrainian Fashion Week уже в третий раз проходил под лозунгом внесезонности, поэтому на подиуме можно было увидеть много легких тканей: шифон, органза, шелк. А вместе с ними — более плотные и теплые: деним, кашемир, эко-кожа.

Особенно интересны их сочетания: кожаные штаны и вязаный жилет, или жакет из костюмной ткани и легкая полупрозрачная юбка.

Ну и конечно, берем на заметку тренды, которые встречаются в новых коллекциях.

Это монолуки, многослойность (наслоения, например, рубашки, жилета и блейзера), сеты из рубашки и широких штанов одного цвета и брючные костюмы, которые продолжают быть актуальными уже несколько сезонов подряд.

Еще один тренд, который нужно упомянуть отдельно — это тренд на женственность во всех ее проявлениях.

От соблазнительных мини и пикантных топов с декольте до нежных платьев с рюшами, оборками, воротниками, бантиками и басками, которые подчеркивают талию.