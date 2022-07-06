Велика Британія звернулася до організаторів Євробачення із проханням ще раз розглянути пропозиції України щодо проведення конкурсу в 2023 році.

Про це сказав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з Володимиром Зеленським.

– Сторони також обговорили Євробачення 2023. Прем’єр-міністр сказав, що Велика Британія попросила EBU розглянути пропозиції України щодо цього конкурсу, – йдеться у повідомленні уряду Британії.

Нагадаємо, після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні 2022, наступний конкурс мала приймати Україна. Втім через повномасштабну війну Європейська мовна спілка вирішила не проводити Євробачення 2023 в Україні. За словами організаторів, конкурс можуть провести у Великій Британії, яка посіла друге місце.

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Мінкульт не погодився із таким рішенням EBU і закликав ще раз повернутися до переговорів. За словами Олександра Ткаченка, Україну “поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів”.

Велика Британія та Польща виступили за проведення Євробачення 2023 в Україні. Втім Європейська мовна спілка залишилася непохитною: організатори ще раз підтвердили своє рішення, аргументуючи його безпековими ризиками.