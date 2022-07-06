Великобритания обратилась к организаторам Евровидения с просьбой еще раз рассмотреть предложения Украины по проведению конкурса в 2023 году.

Об этом сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с Владимиром Зеленским.

— Стороны также обсудили Евровидение 2023. Премьер-министр сказал, что Великобритания попросила EBU рассмотреть предложения Украины по этому конкурсу, — говорится в сообщении правительства Британии.

Напомним, после победы Kalush Orchestra на Евровидении 2022, следующий конкурс должна была принимать Украина. Впрочем, из-за полномасштабной войны Европейский языковой союз решил не проводить Евровидение 2023 в Украине. По словам организаторов, конкурс могут провести в Великобритании, которая заняла второе место.

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Минкульт не согласился с таким решением EBU и призвал снова вернуться к переговорам. По словам Александра Ткаченко, Украину “поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов”.

Великобритания и Польша выступили за проведение Евровидения 2023 в Украине. Впрочем, Европейский языковой союз остался непоколебим: организаторы еще раз подтвердили свое решение, аргументируя его рисками безопасности.