Ведучий програми Прихована небезпека на ICTV Олексій Душка розповів, як допомагає у війні.
У перший день повномасштабної війни в Україні, яку розпочала РФ, Олексій поставив собі запитання – Чим я можу допомогти людям? Відкрив свою телефонну книгу, обзвонив друзів та знайомих – так віднайшов тих, з якими склалася вдала кооперація і розпочалася активна волонтерська робота.
Олексій розповів, що хлопцям із передової потрібні були бронежилети, які, умовно, в Польщі коштують €250-300.
– В Україні ми знайшли партію, де можна замовляти по $450. Я телефоную Ігорю Омельченко, герою однієї зі своїх програм, бо пам’ятаю, що вони ніби-то розробляли бронежилети. Виявилося, що вони дійсно їх шиють, причому за демократичну ціну – $200. Уявіть собі, людина фактично в нуль, а можливо навіть і в мінус собі робить бронежилети для передової. І от ми з ним скооперувалися, – розповідає ведучий.
Вдалося йому допомогти і своєму доброму знайомому, засновнику кулінарної школи Євгену Чернусі, який власними силами і ресурсами готував обіди для наших захисників. Олексій віднайшов спонсора для його команди – і їх волонтерська діяльність стала більш потужнішою і ефективнішою.
А зі своїм персональним тренером Максимом Фютом Олексій домовився щодо порятунку тварин, точніше їх вивезення із визволених міст. Крім того, вони спільно зробили велику справу у Бучі. Власними силами встановили двері у близько 20-ти квартир, які постраждали від мародества окупантів. Так кожен знайшов нішу – чим може бути корисним.
– Я допомагаю тим, що знаходжу контакти, зв’язую цих людей і по-максимуму докладаю зусиль, аби наблизити нашу перемогу. Ще я як медійник веду інформаційну пояснення в Facebook, де 120 тис. підписників і в Instagram. Розповідаю людям де фейки, а де правда. Підтримую, відповідаю на їхні запитання, що стосуються війни і не тільки, даю поради. Словом, роблю все, що в моїх силах, – додав Душка.