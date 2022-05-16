Ведучий програми Прихована небезпека на ICTV Олексій Душка розповів, як допомагає у війні.

У перший день повномасштабної війни в Україні, яку розпочала РФ, Олексій поставив собі запитання – Чим я можу допомогти людям? Відкрив свою телефонну книгу, обзвонив друзів та знайомих – так віднайшов тих, з якими склалася вдала кооперація і розпочалася активна волонтерська робота.

Олексій розповів, що хлопцям із передової потрібні були бронежилети, які, умовно, в Польщі коштують €250-300.

– В Україні ми знайшли партію, де можна замовляти по $450. Я телефоную Ігорю Омельченко, герою однієї зі своїх програм, бо пам’ятаю, що вони ніби-то розробляли бронежилети. Виявилося, що вони дійсно їх шиють, причому за демократичну ціну – $200. Уявіть собі, людина фактично в нуль, а можливо навіть і в мінус собі робить бронежилети для передової. І от ми з ним скооперувалися, – розповідає ведучий.

Вдалося йому допомогти і своєму доброму знайомому, засновнику кулінарної школи Євгену Чернусі, який власними силами і ресурсами готував обіди для наших захисників. Олексій віднайшов спонсора для його команди – і їх волонтерська діяльність стала більш потужнішою і ефективнішою.

А зі своїм персональним тренером Максимом Фютом Олексій домовився щодо порятунку тварин, точніше їх вивезення із визволених міст. Крім того, вони спільно зробили велику справу у Бучі. Власними силами встановили двері у близько 20-ти квартир, які постраждали від мародества окупантів. Так кожен знайшов нішу – чим може бути корисним.