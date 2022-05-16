Ведущий программы Скрытая опасность на ICTV Алексей Душка рассказал, как помогает в войне.

В первый день полномасштабной войны в Украине, которую начала РФ, Алексей задался вопросом — Чем я могу помочь людям? Открыл свою телефонную книгу, обзвонил друзей и знакомых — так нашел тех, с которыми сложилась удачная кооперация и началась активная волонтерская работа.

Алексей рассказал, что ребятам из передовой требовались бронежилеты, которые, условно, в Польше стоят €250-300.

— В Украине мы нашли партию, где можно заказывать по $450. Я звоню Игорю Омельченко, герою одной из своих программ, потому что помню, что они якобы разрабатывали бронежилеты. Оказалось, что они действительно их шьют, причем по демократической ценой — $200. Представьте себе, человек практически в ноль, а может быть даже и в минус себе делает бронежилеты для передовой. И вот мы с ним скооперировались, – рассказывает ведущий.

Удалось ему помочь и своему хорошему знакомому, основателю кулинарной школы Евгению Чернухе, который собственными силами и ресурсами готовил обеды для наших защитников. Алексей нашел спонсора для его команды – и их волонтерская деятельность стала более мощной и эффективной.

А со своим персональным тренером Максимом Фютом Алексей договорился о спасении животных, точнее их вывозе из освобожденных городов. Кроме того, они вместе сделали большое дело в Буче. Своими силами установили двери в около 20 квартирах, пострадавших от мародества оккупантов. Так каждый нашел нишу — чем может быть полезным.