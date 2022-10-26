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Брітні Спірс поставила Селену Гомес на місце за слова шестирічної давності: швидко перевзулась

26 Жовтня 2022, 19:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Брітні Спірс
Джерело: Depositphotos

Брітні Спірс образилася на свою колегу Селену Гомес за слова шестирічної давності. 40-річна попспівачка висловила свою думку в Instagram, а потім видалила публікацію у своїй манері.

Так, Брітні відреагувала на заяви Гомес на церемонії American Music Awards 2016 – співачка закликала жінок менше демонструвати своє тіло в Instagram і відкривати своє серце.

– Хіба вам не подобається знервованість жінок, які твердо стоять на шляху до нагород і говорять про свої переконання про те, що вони не показують своє тіло в Instagram?! Саме ці жінки знімають відео за $4 млн про те, як смоктати та облизувати домашнє морозиво, – гнівно написала Брітні.

Йдеться про кліп Гомес із Blackpink під назвою Ice Cream.

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Спірс додала, що жінки самі повинні вирішувати, як вони хочуть виставляти своє гарне тіло напоказ.

Нагадаємо, що зовсім недавно Брітні видалила свій Instagram через батьків. Артистка згадала про всі жахливі випадки під час опікунства, з якими їй довелося зіткнутися. Артистка заявила, що 70-річний Джеймі та 67-річна Лінн зверталися з нею як із чортовим собакою протягом 13 років опікунства.

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Джерело
PageSix
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Брітні Спірс Селена Гомес
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