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Брендинг, декорації та сценографіка: як Starlight Media працювала над Євробаченням 2023

14 Травня 2023, 17:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Євробачення 2023

На Євробаченні 2023 команди української медіагрупи Starlight Media працювали над творенням брендингу події, декораціями для українського номера та сценографікою для представників інших країн. 

Брендинг цьогорічного Євробачення створено британською агенцією Superunion у партнерстві з українською креативною студією Starlight Creative. Вдала співпраця показала різноманіття та єдність Європи.

Starlight Creative також створила сценографіку для виступів представників та представниць 9 країн-конкурсанток – Естонії, Данії, Португалії, Молдови, Словенії, Естонії, Азербайджану, Швейцарії, Ірландії та Румунії. Також сценографіку створили й для британської співачки Ріти Ори, яка виступила на сцені в першому півфіналі Євробачення 2023. 

– В роботі над брендингом Євробачення ми прагнули відобразити українську ідентичність. Ми бачимо, що зробити з Ліверпуля жовто-блакитне місто нам вдалося, як і передати силу європейської єдності, – коментує керівник дизайн-бюро Starlight Media, виконавчий креативний директор Starlight Creative Олексій Рєпік.

Команда з 10 професіоналів Starlight Creative працювала над проєктами сценографіки близько двох місяців. 

– Мене переповнює відчуття вдячності до наших партнерів з BBC, міжнародних делегацій та колег по команді. Ми бачимо відображення наших ідей, важливих для нашої країни сенсів на кожній вулиці Ліверпулю, бачили його на сцені та в залі великого фіналу.  Пишаємось результатами нашого партнерства з європейськими колегами, – додала маркетинг-директорка Starlight Media, CEO Starlight Creative Олена Мартинова.

Команда Starlight Production також створювала і Національний відбір на Євробачення 2023 разом із Суспільним. Для виступу Tvorchi в Ліверпулі Starlight Scenery створила проєкційні куби та диджейську стійку. Професіонали команди Starlight Media долучились до підготовки виступу українських представників.

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