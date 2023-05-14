На Євробаченні 2023 команди української медіагрупи Starlight Media працювали над творенням брендингу події, декораціями для українського номера та сценографікою для представників інших країн.

Брендинг цьогорічного Євробачення створено британською агенцією Superunion у партнерстві з українською креативною студією Starlight Creative. Вдала співпраця показала різноманіття та єдність Європи.

Starlight Creative також створила сценографіку для виступів представників та представниць 9 країн-конкурсанток – Естонії, Данії, Португалії, Молдови, Словенії, Естонії, Азербайджану, Швейцарії, Ірландії та Румунії. Також сценографіку створили й для британської співачки Ріти Ори, яка виступила на сцені в першому півфіналі Євробачення 2023.

– В роботі над брендингом Євробачення ми прагнули відобразити українську ідентичність. Ми бачимо, що зробити з Ліверпуля жовто-блакитне місто нам вдалося, як і передати силу європейської єдності, – коментує керівник дизайн-бюро Starlight Media, виконавчий креативний директор Starlight Creative Олексій Рєпік.

Команда з 10 професіоналів Starlight Creative працювала над проєктами сценографіки близько двох місяців.

– Мене переповнює відчуття вдячності до наших партнерів з BBC, міжнародних делегацій та колег по команді. Ми бачимо відображення наших ідей, важливих для нашої країни сенсів на кожній вулиці Ліверпулю, бачили його на сцені та в залі великого фіналу. Пишаємось результатами нашого партнерства з європейськими колегами, – додала маркетинг-директорка Starlight Media, CEO Starlight Creative Олена Мартинова.

Команда Starlight Production також створювала і Національний відбір на Євробачення 2023 разом із Суспільним. Для виступу Tvorchi в Ліверпулі Starlight Scenery створила проєкційні куби та диджейську стійку. Професіонали команди Starlight Media долучились до підготовки виступу українських представників.