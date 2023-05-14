На Евровидении 2023 команды украинской медиагруппы Starlight Media работали над созданием брендинга события, декорациями для украинского номера и сценографикой для представителей других стран.

Брендинг нынешнего Евровидения создан британским агентством Superunion в партнерстве с украинской креативной студией Starlight Creative. Удачное сотрудничество показало многообразие и единство Европы.

Starlight Creative также создала сценографику для выступлений представителей и представительниц 9 стран-конкурсанток — Эстонии, Дании, Португалии, Молдовы, Словении, Эстонии, Азербайджана, Швейцарии, Ирландии и Румынии. Также сценографику создали и для британской певицы Риты Оры, которая выступила на сцене в первом полуфинале Евровидения 2023.

— В работе над брендингом Евровидения мы стремились отразить украинскую идентичность. Мы видим, что сделать из Ливерпуля желто-голубой город нам удалось, как и передать силу европейского единства, — комментирует руководитель дизайн-бюро Starlight Media, исполнительный креативный директор Starlight Creative Алексей Репик.

Команда из 10 профессионалов Starlight Creative работала над проектами сценографики около двух месяцев.

— Меня переполняет чувство благодарности к нашим партнерам из BBC, международным делегациям и коллегам по команде. Мы видим отражение наших идей, важных для нашей страны смыслов на каждой улице Ливерпуля, видели его на сцене и в зале большого финала. Гордимся результатами нашего партнерства с европейскими коллегами, — добавила маркетинг-директор Starlight Media, CEO Starlight Creative Елена Мартынова.

Команда Starlight Production также создавала и Национальный отбор на Евровидение 2023 вместе с Суспільним. Для выступления Tvorchi в Ливерпуле Starlight Scenery создала проекционные кубы и диджейскую стойку. Профессионалы команды Starlight Media присоединились к подготовке выступления украинских представителей.