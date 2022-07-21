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Персони

Брехня! Директор театру, де грає Чурикова, розповів про стан її здоров’я

21 Липня 2022, 17:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Брехня! Директор театру, де грає Чурикова, розповів про стан її здоров’я

У середу, 20 липня, з’явилася інформація, що російська акторка Інна Чурикова перебуває в реанімації з множинними переломами. Нібито 78-річна артистка впала і в неї діагностували перелом ребер, грудини та клубової кістки.

Директор театру Ленком Марк Варшавер, де грає акторка, спростував цю інформацію. Про це повідомляють росЗМІ.

– Госпіталізація Інни Михайлівни – це черговий фейк. Дуже негарна брехня. Інна Михайлівна просто заїхала до лікарні зробити аналізи. У нас у театрі розпочалася відпустка. В артистів з’явилося більше вільного часу, зокрема, на своє здоров’я. Не було жодного падіння, а тим більше – переломів, – сказав він.

Варшавер додав, що особисто розмовляв із Чуриковою, і та запевнила його, що з нею все гаразд.

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Варто зазначити, що акторка продовжує активно грати в театрі, а також зніматися у фільмах. Фільмографія артистки налічує понад 80 стрічок.

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