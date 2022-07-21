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Персони

Вранье! Директор театра, где играет Чурикова, рассказал о ее состоянии здоровья

21 июля 2022, 17:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вранье! Директор театра, где играет Чурикова, рассказал о ее состоянии здоровья

В среду, 20 июля, появилась информация, что российская актриса Инна Чурикова находится в реанимации с множественными переломами. Якобы 78-летняя артистка упала и у нее диагностировали перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Директор театра Ленком Марк Варшавер, где играет актриса, опроверг эту информацию. Об этом сообщают росСМИ.

— Госпитализация Инны Михайловны – это очередной фейк. Очень некрасивое вранье. Инна Михайловна просто заехала в больницу сделать анализы. У нас в театре начался отпуск. У артистов появилось больше свободного времени, в том числе на свое здоровье. Не было никакого падения, а уж тем более – переломов, — сказал он.

Варшавер добавил, что лично говорил с Чуриковой, и та заверила его, что с ней все в порядке.

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Стоит отметить, что актриса продолжает активно играть в театре, а также сниматься в фильмах. Фильмография артистки насчитывает более 80 лент.

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