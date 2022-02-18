Голлівудський актор Бред Пітт подав до суду на свою колишню дружину Анджеліну Джолі. Він звинувачує зірку у таємному продажу французької виноробні Chateau Miraval, що розташована у їхньому спільному володінні.

Покупцем виноробного господарства став російський олігарх Юрій Шефлер. Пітт зазначив, що Джолі здійснила угоду незаконно, приховуючи від нього умови.

Актор хоче через суд анулювати угоду та зобов’язати ексдружину відшкодувати збитки.

– Джолі здійснила продаж без згоди Пітта, відмовивши йому у праві згоди, яку вона йому дала раніше. Вона продала свою частку, знаючи, що Шефлер та його афілійовані особи прагнутимуть контролювати бізнес, якому присвятив себе Пітт, і підірвуть його інвестиції, — йдеться у судових документах.

До слова, у 2011 році подружжя придбало маєток та плантацію виноградників у Провансі. Вони відкрили завод вин Chateau Miraval. Пітту вдалося перетворити виноградник в багатомільйонний бізнес і стати одним з провідних виробників рожевих вин.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі і Бред Пітт оголосили про розлучення у 2016 році, і відтоді вони перебувають у напружених стосунках.

Більше того, Джолі навіть звинувачувала ексчоловіка в домашньому насильстві. Акторка просить, щоб діти не спілкувалися з Піттом, однак він не відступає і продовжує виборювати опіку над ними.

Актори виховують шістьох дітей: сина Пакса, дочку Захару, дочку Шайло, близнюків Вів’єн та Нокса й повнолітнього сина Меддокса.