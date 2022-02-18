Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли. Он обвиняет звезду в тайной продаже французской винодельни Chateau Miraval, расположенной в их общем владении.

Покупателем винодельческого хозяйства стал российский олигарх Юрий Шефлер. Питт отметил, что Джоли совершила сделку незаконно, скрывая от него условия.

Актер хочет через суд аннулировать сделку и обязать экс-супругу возместить ущерб.

– Джоли совершила продажу без согласия Питта, отказав ему в праве согласия, которое она ему дала раньше. Она продала свою долю, зная, что Шефлер и его аффилированные лица будут стремиться контролировать бизнес, которому посвятил себя Питт, и подорвут его инвестиции, — говорится в судебных документах.

К слову, в 2011 году супруги приобрели имение и плантацию виноградников в Провансе. Они открыли завод вин Chateau Miraval. Питту удалось превратить виноградник в многомиллионный бизнес и стать одним из ведущих производителей розовых вин.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе в 2016 году, и с тех пор они находятся в напряженных отношениях.

Более того, Джоли даже обвиняла экс-супруга в домашнем насилии. Актриса просит, чтобы дети не общались с Питтом, однако он не отступает и продолжает бороться за опеку над ними.

Актеры воспитывают шестерых детей: сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Меддокса.