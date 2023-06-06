Американская актриса Шеннен Доэрти, которая борется с раком четвертой стадии на протяжении многих лет, напугала поклонников новым видео из больницы.
Звезда сериала Зачарованные показала видео, которое было снято еще 9 января. Кроме даты Шеннен больше никакой информации не оставила, а потому какую процедуру проходила — неизвестно.
В комментариях предполагают, что Доэрти могли делать радиотерапию головного мозга, что может означать, что метастазы добрались уже туда.
- Рак молочной железы печально известен тем, что распространяется на мозг и ткани мозга.
- Обычно так делают, когда рак распространился на мозг.
- Четвертая стадия означает, что он мог распространиться на мозг, позвоночник.
- Четвертая стадия рака молочной железы означает, что он метастатический для других областей. Может быть где угодно.
- У нее рак и он распространился на ее голову, мозг, — пишут в комментариях.
Впервые об онкологии актриса узнала в 2015-м, однако в 2017 году ей удалось вылечиться и войти в ремиссию, но в 2019-ом онкология вернулась.