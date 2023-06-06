Американская актриса Шеннен Доэрти, которая борется с раком четвертой стадии на протяжении многих лет, напугала поклонников новым видео из больницы.

Звезда сериала Зачарованные показала видео, которое было снято еще 9 января. Кроме даты Шеннен больше никакой информации не оставила, а потому какую процедуру проходила — неизвестно.

В комментариях предполагают, что Доэрти могли делать радиотерапию головного мозга, что может означать, что метастазы добрались уже туда.

Рак молочной железы печально известен тем, что распространяется на мозг и ткани мозга.

Обычно так делают, когда рак распространился на мозг.

Четвертая стадия означает, что он мог распространиться на мозг, позвоночник.

Четвертая стадия рака молочной железы означает, что он метастатический для других областей. Может быть где угодно.

У нее рак и он распространился на ее голову, мозг, — пишут в комментариях.

Впервые об онкологии актриса узнала в 2015-м, однако в 2017 году ей удалось вылечиться и войти в ремиссию, но в 2019-ом онкология вернулась.