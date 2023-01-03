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Боремся и проходим обследования: Илона Гвоздева о проблемах со здоровьем мужа

3 января 2023, 16:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Боремся и проходим обследования: Илона Гвоздева о проблемах со здоровьем мужа

Хореограф Илона Гвоздева рассказала о проблемах со здоровьем у ее мужа, Ивана Хомячука. Он столкнулся с алопецией — потерей волос на теле.

В Instagram танцовщица устроила рубрику Вопрос-ответ. Так, кто-то из подписчиков поинтересовался — что у ее мужа с бровями. Все потому, что они поредели.

— Этот год сильно ударил по здоровью мужа и появилась болезнь — алопеция. Пытаемся бороться и проходим исследования пока что. Иммунитет мужа решил, то волосы на лице — лишняя вещь, и пытается от них избавиться, — честно рассказала Илона.

Илона Гвоздева муж

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Стоит отметить, что алопеция может быть как полной, так и частичной или локальной. То есть потеря волос может быть не по всему телу, а лишь на определенных его участках. Следуя из ответа Гвоздевой, очевидно, что болезнь коснулась лица мужчины.

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Фото: Илона Гвоздева

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