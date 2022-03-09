Українська письменниця Оксана Забужко виступила перед Європарламентом. Подія унікальна – поетеса не є посадовцем та громадянином країни ЄС.

Свій виступ вона акцентувала на жінках, які також мають право на життя.

– Українці – сильна нація. Це здивувало навіть Захід. Ми вижили у сталінський геноцид та голодомор. Я захоплююся своїми землячками, які б’ються разом із чоловіками. Вони вступили до армії, керують постачанням необхідних речей і навіть народжують у бомбосховищах, – заявила Забужко.

Проте письменниця додала, що бомби Путіна не можна зупинити силою духу. Через це вмирають діти. Росія думала, що переможе Україну за допомогою бліцкригу.

Оксана Забужко додала, що жінки — найвразливіша ціль у будь-якій війні. Вони повинні допомагати дітям та старим. Путін бачить у них живий щит, за допомогою якого хоче придушити протистояння України.

– Кожен момент нашого коливання – чи надавати Україні протиракетну зброю, введення зони без польотів – кожна хвилина вартує життя, це життя жінки чи дитини, – додала письменниця.

Відомо, що після закінчення промови Забужко їй аплодували стоячи.

Слова наших українських зірок також мають силу у всьому світі – співачка Джамала зібрала €67 млн ​​для ЗСУ лише одним виступом у Німеччині. Цю підтримку Україні висловили пересічні люди, а не політики. Зупинятись на досягнутому знаменитість не планує.