Украинская писательница Оксана Забужко выступила перед Европарламентом. Событие уникальное — поэтесса не является должностным лицом и гражданином страны ЕС.

Свое выступление она акцентировала на женщинах, которые также имеют право на жизнь.

— Украинцы – сильная нация. Это удивило даже Запад. Мы выжили в сталинский геноцид и голодомор. Я восхищаюсь своими землячками, которые дерутся вместе с мужчинами. Они вступили в армию, управляют снабжением необходимых вещей и даже рожают в бомбоубежищах, – заявила Забужко.

Однако писательница добавила, что бомбы Путина нельзя остановить силой духа. Из-за этого умирают дети. Россия думала, что победит Украину с помощью блицкрига.

Оксана Забужко добавила, что женщины — самая уязвимая цель в любой войне. Они должны помогать детям и старикам. Путин видит в них живой щит, с помощью которого хочет подавить противостояние Украины.

— Каждый момент нашего колебания – предоставлять ли Украине противоракетное оружие, введение зоны без полетов — каждая минута стоит жизни, это жизнь женщины или ребенка, — добавила писательница.

Известно, что после окончания речи Забужко ей аплодировали стоя.

Слова наших украинских звезд также имеют силу во всем мире — певица Джамала собрала €67 млн для ВСУ всего одним выступлением в Германии. Эту поддержку Украине выразили обычные люди, а не политики. Останавливаться на достигнутом знаменитость не планирует.