Музичний гурт Анця (Antsya) презентував пісню Bomba для участі у національному відборі на Євробачення 2022.

Також учасниці колективу випустили відео, на якому вони танцюють під свій хіт у білих шубах, капелюхах та з пов’язками на очах.

Пісня Bomba створена на основі закарпатського фольклору у сучасному аранжуванні. Музику написав лідер гурту Рокаш Віктор Янцо, а аранжування – Володимир Ульянов.

У коментарях користувачі мережі оцінили конкурсну пісню гурту Анця.

Крутяк! Звучить і правдо бомбезно!

Пісня бомбезна, успіхів вам!

Чудово!

Файно!

Ну це бомба! Образи, слова, поєднання голосів!

Круто, ви точно будете у фіналі, – пишуть у мережі.

Варто зазначити, що гурт Анця був створений у 2016 році у Мукачеві. До складу колективу входять три дівчини – Адріана Борисова, Маріанна Окс та Ірина Янцо.

Керівником та автором пісень гурту є член НСКУ Віктор Янцо. Дівчата є переможцями конкурсу Українська пісня The Ukrainian song progect, а також півфіналістами конкурсу Хіт-конвеєр на телеканалі М2.

У своєму доробку колектив має альбом Богрийда, записаний у співпраці з саунд-продюсерами Віталієм Телезиним та Володимиром Ульяновим.

Раніше пісню для відбору на Євробачення 2022 представила співачка Roxolana. Вона випустила англомовний трек Girlzzz та ліричне відео до нього.

За словами співачки, композицію вона написала на початку осені, проте тільки зараз знайшла потрібне звучання – експериментувала з аранжуванням. У пісні Roxolana продовжує тему свого дебютного альбому Ukraine Is – поєднує традиції та сучасність.

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Нагадаємо, що 17 січня стали відомі 27 учасників, які потрапили до лонг-листу нацвідбору на Євробачення 2022.

Хто пройде в фінал нацвідбору, стане відомо наступного тижня. Сам фінал відбудеться 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: Перший.