Музыкальная группа Анця (Antsya) презентовала песню Bomba для участия в национальном отборе на Евровидение 2022.

Также участницы коллектива выпустили видео, на котором они танцуют под свой хит в белых шубах, шляпах и c повязками на глазах.

Песня Bomba создана на основе закарпатского фольклора в современной аранжировке. Музыку написал лидер группы Рокаш Виктор Янцо, а аранжировку – Владимир Ульянов.

В комментариях пользователи сети оценили конкурсную песню группы Анця.

Крутяк! Звучит и правдо бомбезно!

Песня бомбезная, удачи вам!

Прекрасно!

Файно!

Ну, это бомба! Образы, слова, сочетание голосов!

Круто, вы точно будете в финале, – пишут в сети.

Стоит отметить, что группа Анця была создана в 2016 году в Мукачево. В состав коллектива входят три девушки – Адриана Борисова, Марианна Окс и Ирина Янцо.

Руководителем и автором песен группы является член НСКУ Виктор Янцо. Девушки являются победителями конкурса Украинская песня The Ukrainian song progect, а также полуфиналистами конкурса Хит-конвейер на телеканале М2.

В своем наследии коллектив имеет альбом Богрийда, записанный в сотрудничестве с саунд-продюсерами Виталием Телезиным и Владимиром Ульяновым.

Ранее песню для отбора на Евровидение 2022 представила певица Roxolana. Она выпустила англоязычный трек Girlzzz и лирическое видео к нему.

По словам певицы, композицию она написала в начале осени, однако только сейчас нашла нужное звучание – экспериментировала с аранжировкой. В песне Roxolana продолжает тему своего дебютного альбома Ukraine Is – объединяет традиции и современность.

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Напомним, что 17 января стали известны 27 участников, которые попали в лонг-лист нацотбора на Евровидение 2022 года.

Кто пройдет в финал нацотбора, станет известно на следующей неделе. Сам финал состоится 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала UA: Первый.