Український блогер-мільйонник, 18-річна Юлія Вербинець (Верба) розповіла про свій заробіток в Instagram, а також поділилася подробицями про свій режим роботи. Так, знаменитість запевняє, що працює з 9 ранку до 21.00, і почувається солдатом.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

Раніше Юля вже розповідала, що має близько 100 реклам на місяць, і тепер вона розкрила секрет своєї ефективності в робочому процесі.

– У мене такий режим. Я як солдат – прокидаюся та починаю працювати. Знімаю з 9 ранку до 9 вечора. Тому в мене менше часу на особисте життя, рідше зустрічаюся із друзями. Нарешті почала собі робити два вихідні — у суботу та неділю. Роблю найбільше реклами на українському ринку — це важко, але я звикла до такого ритму. Люблю навантажити себе роботою, бо розумію, що такий день прожила недаремно. Я розумію, що це неправильно пірнати з головою у роботу, — розповідає знаменитість.

Також Юля додала, що якщо бере відпустку, то переносить публікацію реклами. За її словами, графік постів у неї розпланований на два місяці вперед – до кінця січня, а заробіток у блогерки стабільний.

Дівчина зізналася, що ніколи не рахувала, скільки вона заробляє на місяць, хоч і сплачує податки як підприємець. У цьому їй допомагає її мама – за професією вона бухгалтер.

За підрахунками Юлі, за день вона заробляє близько 60 тис. грн. Прості підрахунки показали, що знаменитість заробляє близько 1,2 млн грн у місяць.

Нагадаємо, що влітку цього року дівчина купила другу трикімнатну квартиру в Івано-Франківську, бо їй стало нудно. Верба розповіла, що її нерухомість знаходиться на 12-13 поверхах у новобудові. Житлова площа вже була з ремонтом, проте без частини меблів.