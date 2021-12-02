Украинский блогер-миллионник, 18-летняя Юлия Вербинец (Верба) рассказала о своем заработке в Instagram, а также поделилась подробностями о своем режиме работы. Так, знаменитость уверяет, что работает с 9 утра до 21.00, и чувствует себя солдатом.

Об этом она рассказала в интервью Рамине Эсхакзай.

Ранее Юля уже рассказывала, что у нее около 100 реклам в месяц, и теперь она раскрыла секрет своей эффективности в рабочем процессе.

– У меня такой режим. Я как солдат – просыпаюсь и начинаю работать. Снимаю с 9 утра до 9 вечера. Поэтому у меня меньше времени на личную жизнь, реже встречаюсь с друзьями. Наконец-то начала себе делать два выходных — в субботу и воскресенье. Делаю больше всех рекламы на украинском рынке — это тяжело, но я привыкла к такому ритму. Люблю нагрузить себя работой, потому что понимаю, что такой день прожила не зря. Я понимаю, что это неправильно нырять с головой в работу, — рассказывает знаменитость.

Также Юля добавила, что если берет отпуск, то переносит публикацию рекламы. По ее словам, график постов у нее распланирован на два месяца вперед — до конца января, а заработок у блогерки стабильный.

Девушка призналась, что никогда не считала, сколько она зарабатывает в месяц, хоть и платит налоги как предприниматель. В этом ей помогает ее мама — по профессии она бухгалтер.

По подсчетам Юли, в день она зарабатывает около 60 тыс. грн. Простые подсчеты показали, что знаменитость зарабатывает около 1,2 млн грн. в месяц.

Напомним, что летом этого года девушка купила вторую трехкомнатную квартиру в Ивано-Франковске, потому что ей “стало скучно”. Верба рассказала, что ее недвижимость находится на 12-13 этажах в новостройке. Жилплощадь уже была с ремонтом, однако без части мебели.