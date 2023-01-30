Співачка Тіна Кароль відреагувала на смерть легендарного поета Дмитра Павличка. Вона показала архівне відео, на якому виконує пісню Два кольори.

В Instagram артистка зазначила, що співати цю композицію з дозволом поета було честю.

– Ця пісня об’єднує українців із першого акорду і це на віки, – зауважила Тіна Кароль.

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Варто зазначити, що у своїй версії пісні артистка дещо змінила слова, співаючи не лише про чорні та червоні кольори.

– У мене є інтерпретація. Блакитне – то любов, а жовте – то життя, – співала виконавиця.

Нагадаємо, 29 січня увечері стало відомо, що поет Дмитро Павличко помер. Йому було 93 роки. Про його смерть повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

Серед найвідоміших робіт Павличка вірш Два кольори, на слова якого наклав музику композитор Олександр Білаш. Цю композицію виконували різні українські артисти.