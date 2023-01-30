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Блакитне — то любов, а жовте — то життя: Тина Кароль отреагировала на смерть Дмитрия Павлычко

30 января 2023, 16:06
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тина Кароль
Источник: Тина Кароль

Певица Тина Кароль отреагировала на смерть легендарного поэта Дмитрия Павлычко. Она показала архивное видео, на котором исполняет песню Два кольори.

В Instagram артистка отметила, что петь эту композицию с разрешением поэта было честью.

— Эта песня объединяет украинцев с первого аккорда и это на века, — отметила Тина Кароль.

Тіна Кароль Дмитро Павличко

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Стоит отметить, что в своей версии песни артистка несколько изменила слова, спев не только о черном и красном цветах.

— У меня есть интерпретация. Блакитне — то любов, а жовте — то життя, — пела исполнительница.

Напомним, 29 января вечером стало известно, что поэт Дмитрий Павличко умер. Ему было 93 года. О его смерти сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

Среди самых известных работ Павлычко стихотворение Два кольори, на слова которого наложил музыку композитор Александр Билаш. Эту композицию исполняли разные украинские артисты.

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поет Тина Кароль
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